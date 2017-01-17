كمائن محكمة لـ مقاومة البيضاء توقع قتلى من الإنقلابيين



قتل ستة من مليشيا الحوثي والمخلوع في عمليتين منفصلتين للمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء في مديريتي القريشية وذي ناعم بمحافظة البيضاء .

وقالت مصادر محلية لمأرب برس أن المقاومة الشعبية نصبت كمينا استهدف عربة عسكرية تابعة للمليشيات بين منطقتي موكا و الزوَب بقيفة في مديرية القريشية ، اسفر عن مقتل اربعة من افراد المليشيات ؛والاستيلاء على ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر ؛ واحراف العربة العسكرية .

واضافت المصادر ان المليشيات قامت بتفجير عدد من غرف حراسة مزارع القات القريبة من المكان عقب الكمين .