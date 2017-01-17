كمائن محكمة لـ مقاومة البيضاء توقع قتلى من الإنقلابيين

قتل ستة من مليشيا الحوثي والمخلوع في عمليتين منفصلتين للمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء في مديريتي القريشية وذي ناعم بمحافظة البيضاء .
وقالت مصادر محلية لمأرب برس أن المقاومة الشعبية نصبت كمينا استهدف عربة عسكرية تابعة للمليشيات بين منطقتي موكا و الزوَب بقيفة في مديرية القريشية ، اسفر عن مقتل اربعة من افراد المليشيات ؛والاستيلاء على ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر ؛ واحراف العربة العسكرية .
واضافت المصادر ان المليشيات قامت بتفجير عدد من غرف حراسة مزارع القات القريبة من المكان عقب الكمين .وفي سياق متصل لقي اثنين من عناصر مليشيات الحوثي والمخلوع مصرعهم في كمين مماثل للمقاومة استهدف دراجة نارية كانوا على متنها في مديرية ذي ناعم .
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