كمائن محكمة لـ مقاومة البيضاء توقع قتلى من الإنقلابيين
مأرب برس-خاص.
الثلاثاء 17 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 07 مساءً


قتل ستة من مليشيا الحوثي والمخلوع في عمليتين منفصلتين للمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء في مديريتي القريشية وذي ناعم بمحافظة البيضاء .

وقالت مصادر محلية لمأرب برس أن المقاومة الشعبية نصبت كمينا استهدف عربة عسكرية تابعة للمليشيات بين منطقتي موكا و الزوَب بقيفة في مديرية القريشية ، اسفر عن مقتل اربعة من افراد المليشيات ؛والاستيلاء على ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر ؛ واحراف العربة العسكرية .

واضافت المصادر ان المليشيات قامت بتفجير عدد من غرف حراسة مزارع القات القريبة من المكان عقب الكمين .

  وفي سياق متصل لقي اثنين من عناصر مليشيات الحوثي والمخلوع مصرعهم في كمين مماثل للمقاومة استهدف دراجة نارية كانوا على متنها في مديرية ذي ناعم .
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