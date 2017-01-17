الشرعية تقترب من تأمين كامل "ميمنة جبهة نهم "وتقطع خط إمداد للإنقلابيين من الجوف
مأرب برس-صنعاء.
الثلاثاء 17 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 07 مساءً


قال قائد اللواء 310 مدرع إن وحدات الجيش حققت انتصارات كبيرة واستراتيجية في جبهة نهم شرق صنعاء.

وأكد العميد الركن محمد غالب السوادي في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن وحدات الجيش تخوض معارك مستمرة منذ يوم أمس تمكنت خلالها من دحر ميليشات الحوثي والمخلوع من عدة مواقع وتحرير مايقارب من 9 كيلو متر من الميليشيات في جبهة الميمنة بنهم شرق صنعاء.

مضيفا أن قوات الجيش تواصل تقدمها اليوم حيث تم تحرير جبل دوه وتبة العياني من الميليشيات.

واشار أن جبهة الميمنة أصبحت شبه محررة، وأن أهمية هذا التقدم تكمن في أنها تمكن قوات الجيش من تأمين جبهة القلب والميسرة.

وأكد العميد السوادي تمكن قوات الشرعية من قطع خط امداد الميليشات القادم من منطقة الساقية بمحافظة الجوف، وهي تطل على منطقة ضبوعة ومفرق قطبين وقرية الحول.
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