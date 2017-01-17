

قال قائد اللواء 310 مدرع إن وحدات الجيش حققت انتصارات كبيرة واستراتيجية في جبهة نهم شرق صنعاء.

وأكد العميد الركن محمد غالب السوادي في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن وحدات الجيش تخوض معارك مستمرة منذ يوم أمس تمكنت خلالها من دحر ميليشات الحوثي والمخلوع من عدة مواقع وتحرير مايقارب من 9 كيلو متر من الميليشيات في جبهة الميمنة بنهم شرق صنعاء.

مضيفا أن قوات الجيش تواصل تقدمها اليوم حيث تم تحرير جبل دوه وتبة العياني من الميليشيات.