كيري يتودد لـ "ميركل" بمهاجمة تصريحات قالها الرئيس الأمريكي المنتخب" ترمب"
مأرب برس-متابعات.
الثلاثاء 17 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 05 مساءً


ندد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، باـلتصريحات التي أدلى بها الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، تجاه الاتحاد الأوروبي والمستشارة الألمانية "الشجاعة" أنجيلا ميركل، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، الاثنين في لندن.

 

وبعد أن أشاد ترمب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووصف سياسة ميركل في مجال الهجرة بأنها "كارثية"، قال كيري "أعتقد بصراحة تامة أنه كان من غير اللائق لرئيس منتخب للولايات المتحدة أن يتدخل في شؤون دول أخرى بهذه الطريقة المباشرة".

 

وأضاف كيري الموجود في لندن في طريقه إلى منتدى دافوس، أن ترمب "وصفها بتلك الطريقة. أنا أعتقد أن ميركل كانت شجاعة جداً، وأن سياستها لا تتطابق البتة مع هذا التوصيف".

 

وقال كيري "أعتقد أنه يجب أن نكون حذرين جداً قبل أن نقول بأن أحد القادة الأقوى في أوروبا (..) ارتكب خطأ".

 

وحذر كيري من أن أعداء أوروبا وبينهم روسيا، يحاولون تقسيم الغرب وذكر أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، باراك أوباما، كان ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

  وكان ترمب اعتبر في مقابلته مع الصحيفتين الألمانية بيلد والبريطانية التايمز أن بريطانيا "كانت مصيبة" في قرارها مغادرة اتحاد أوروبي تهيمن عليه ألمانيا.
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