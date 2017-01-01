منها حظر التجوال واغلاق سوق ديلوكس.. حزمة قرارات أمنية جديدة تخص تعز

أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل ، آليات لفرض الأمن بالمدينة بالتعاون مع الألوية والشرطة العسكرية كلا حسب قطاع الألوية وتسليم النقاط في المحافظة إلى الأمن والشرطة.

الاجتماع الذي ضم قادة الألوية العسكرية والسلطة المحلية ومدير الأمن وقائد الشرطة العسكرية أقر أيضا حزمة من القرارات الصارمة المزمع تنفيذها في المدينة منها حظر التجوال ليلا بالدراجات النارية وإغلاق سوق ديلوكس الواقع وسط المدينة بشكل نهائي.

وبحسب وكالة الانباء الرسمية "سبأ" فقد أقر الاجتماع ايضا تسليم مؤسسات الدولة للجهات المعنية وتمكين الجهات الرسمية من الإشراف المباشر على الإيرادات.

وجرى التشديد على التعامل بحزم تجاه كل من تسول له نفسه الإخلال بالوضع الأمني والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة .