الكشف عن احتياطيات جديدة في حقول صافر النفطية تفوق ما تم إنتاجه منذ 30 سنة



عقد اليوم في شركة صافر بمأرب اجتماع برئاسة المهندس سيف بن عبود الشريف وزير النفط والمعادن وبحضور اللواء سلطان العراده محافظ محافظة مأرب وضم قيادات شركة صافر ومصافي مأرب ودائرة صافر للغاز ناقش خلاله مع قيادة شركة صافر خطة الشركة لاعادة الانتاج والتصدير للنفط والغاز المسال .

وكشف وزير النفط والمعادن عن احتياطيات جديدة معتبره من النفط الغير تقليدي للشركة تفوق ما تم إنتاجه خلال 30 سنة الماضيه وان الشركة ماضيه في استخدام التكنولوجيا والتقنيه الحديثة لاستثمار هذا النوع من الاحتياطيات ونظرًا للحاجه في استغلال الفرص في المضمار الاستكشافي بما يعزز الاستثمار يجب البحث عن شركاء استراتيجين.

ووجه الوزير الدعوة للشركات الاجنبيه للاستثمار في القطاع الحيوي الهام ..وقال الوزير" ان هذه الاحتياطيات ستكون عامل محفز لكبرى الشركات العالميه للاستثمار في اليمن ".

مبديا اعتزازه وافتخاره بالكادر اليمني العامل في الشركات الوطنيه وفِي مقدمتها شركة صافر وشركة بترومسيله وان هذه الكوادر هي الأصول الحقيقيه التي اثبتت جدارتها في ادارة القطاع البترولي .

موجها رسالته الاولى الى كافة موظفي شركة صافر للعمل بروح الفريق الواحد بما يلبي تطلعات كل ابناء اليمن الذين ينظرون للقطاع البترولي كمنقذ لحالة الانهيار التي يعيشها الاقتصاد الوطني وان وحدة الصف والكلمة والهدف عامل حقيقي للنجاح .

ورسالته الثانية للقوات المسلحه والأمن موصوله بالشكر على كل الجهود المبذوله مؤكدا انهم امام تحد كبير يتمثل في حماية هذه المنشئات النفطيه الحيويه الهامة وتعزيز الانتشار العسكري في حقول النفط والحفاظ على مقدرات الوطن الاقتصاديه .

كما وجه الشكر الجزيل للسلطة المحلية بمأرب ممثلة بمحافظ المحافظة لقيامها بدور متميز ومشهود كان له الأثر البالغ في سلامة هذه المنشئات في ظروف حرب يعيشها الوطن وبالغة التعقيد .

ونقل وزير النفط تحيات رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء لكل العاملين في القطاع البرولي.. وقال " ان رئيس الجمهورية قد وجه بتخصيص 20 ‎ % ‎ من دخل النفط والغاز لصالح التنميه في المحافظات النفطيه كحق لهذه المحافظات التى عانت الحرمان وجاء الوقت لتأخذ حقها من الرعاية والاهتمام تماشيا مع مخرجات الحوار الوطني".

موجها شركة صافر بالعمل على صيانة الآبار النفطيه والاعداد لعودة عمليات الحفر والاستكشاف بالقريب العاجل .

متحدثا عن الجهود المبذولة من قبل الوزارة لاعادة تشغيل كل القطاعات النفطيه العامله في البلاد في القريب العاجل انشاء الله بعد ان تم اعادة التشغيل والانتاج والتصدير من حقول المسيله .

مشيرا الى ان الوزارة تعمل لعودة التصدير والانتاج من حقول صافر وجنة هنت والعقله خلال الايام القليله القادمة وصولا الى تشغيل مختلف القطاعات الانتاجيه ثم استئناف عمليات الاستكشاف والتطوير لكافة القطاعات والترويج لكل القطاعات الواعده في القطاع البترولي والمعدني .

كما تحدث محافظ محافظة مأرب اللواء/سلطان العراده مرحبا بالاخ الوزير ووكيل وزارة النفط ملفتا الى ان شركة صافر كانت ومازالت بمثابة الام لقطاع النفط في اليمن وظلت شامخه تبذل العطاء لكل ابنائه وان الشركة تعرضت للكثير من الهزات في ظل ظروف الحرب القائمة التي فرضتها المليشيات الانقلابيه لكنها صمدت وتجاوزت كل الظروف الصعبه التي مرت بها

داعيا شركة صافر لتطوير عمليات الحفر والانتاج وهذا يستلزم منا الكثير من الجهد كشركة وسلطه محليه وقوات حماية عسكرية وان هناك الكثير من الحساد لهذه الشركة واستهداف أمني واداري يستهدف هذه القلعه الاقتصادية لكننا بتعاون الجميع سنقف سدا منيعا لحماية هذه المكتسبات الوطنيه.

مؤكدا ان هناك أطرافا في طرفي الانقلاب والارهاب تعمل على استهداف هذه المنشئات والعبث بها وعلى الجميع ادراك المهام التي على عاتقهم ومواجهة هذه التحديات

هذا وكان نائب مدير شركة صافر المهندس سالم الكعيتي قد رحب بالجميع مستعرضا الجهود المبذوله من قبل الشركة لاعاده الانتاج والتصدير واستمرار تزويد الجمهوريه بالغاز المنزلي وتزويد مصافي مأرب بالنفط الخام وقريبا اعادة التصدير والانتاج مرورا باستئناف عمليات الحفر والاستكشاف.. مقدما الشكر للوزارة والسلطة المحلية على الجهود المبذولة من قبلهم لإعانة الشركة على تجاوز هذه المرحله وعودة العمليات الكاملة لللشركة. .

كما تم مناقشة وضع مصافي مأرب وخطة الوزارة لتطوير قدرة المصافي وزيادة إنتاجها الى خمسة وعشرين الف برميل يوميا وكذلك الخطط المعده من الشركة اليمنية للغاز لاستمرار تموين الجمهورية بالغاز المنزلي وبما يضمن وصولها الى كافة محافظات الجمهوريه واتخاذ الاجراءات المناسبة حيال المتلاعبين ببيع الكميات في السوق السوداء والتنسيق مع السلطات المحليه في هذا الاطار لتصل الماده بكل سهولة ويسر الى كافة ارجاء الوطن.

حضر اللقاء المهندس /شوقي المخلافي وكيل وزارة النفط والمعادن والدكتور/عبده ربه مفتاح وكيل محافظة مأرب والعميد /خالد يسلم قائد اللواء 107 والعميد /عوض العراده مدير الامن السياسي بالشركة وعدد من قيادات الشركة ودائرة صافر للغاز ومصافي مأرب .

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