مشرف وحدة الصواريخ " التابعة للمليشيات يسلم نفسه للشرعية اليمنية ويدلي باعترافات خطيرة
مأرب برس-صنعاء.
الأحد 15 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 02 مساءً


أدلى مشرف وحدة الصواريخ التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهة نهم باعترافات خطيرة عن دور إيران وحزب الله في اليمن بعد أن سلم نفسه للجيش الوطني.

وقال المدعو أبو محمد إن هناك خبراء إيرانيين ولبنانيين من حزب الله في معسكرات سرية في صعدة يدربون ميليشيات الحوثي على الأسلحة.

و استسلم أبو محمد في جبهة نهم بعد ثلاثة أيام على مقتل المشرف على قسم تطوير الصواريخ الباليستية للانقلابيين، أبو خليل الصليمي، بغارة من طائرات التحالف العربي.

وذكرت المصادر أن الصليمي يعد واحداً من كبار القيادات الحوثية التي أسندت لها مهام الإشراف على ما تسمى بـ"القوة الصاروخية" التي تضم خبراء إيرانيين ولبنانيين وضباط موالين للحوثي والمخلوع، وهي الوحدة المتخصصة في تطوير الصواريخ وإطلاقها.

وكانت مصادر عسكرية يمنية أشارت إلى أن وحدة المراقبة والمعلومات في غرفة عمليات التحالف العربي الجوية رصدت خلال الأيام الماضية تحركات الصليمي وتنقلاته بين محافظات صعدة وصنعاء والحديدة حيث تم استهدافه مع 6 من مرافقيه، بعد التأكد من تواجده في المكان المناسب.

ويعد مقتل الصليمي، دليلا آخر يؤكد تورط إيران وميليشيات حزب الله في الأزمة اليمنية، وكذلك استسلام أبو محمد مشرف وحدة الصواريخ التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، والذي كشف عن تلقيه تدريبات على يد خبراء إيرانيين ومدربين من ميليشيات حزب الله.

كما اعترف أبو محمد أن الصواريخ التي كانت تطلقها الميليشيات استهدفت المدنيين وليس مواقع عسكرية.

كما كشفت اعترافات أبو محمد أيضاً أن ميليشيات إيران وحزب الله ماضية في تدريب عناصر الحوثي بمعسكرات سرية في صعدة شمال اليمن.
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