شُكلت، اليوم السبت، بمحافظة تعز (وسط اليمن)، لجنة لحل الإشكاليات العالقة في الجانب الأمني وخاصة ما حدث مؤخر وسط المدينة، من اشتباكات بين عناصر يتبعون القيادي السلفي "ابو العباس" ومسلحين يتبعون غزوان المخلافي.

وتشكلت اللجنة خلال اجتماع عقده قائد محور تعز اللواء ركن خالد فاضل وضم قائد اللواء 22 ميكا ، العميد صادق سرحان، وقائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، ووكيل المحافظة رشاد الأكحلي ونائب مدير الأمن المحمودي.

وفي الاجتماع ناقش قائد المحور اللواء فاضل مجمل القضايا الراهنة ومن أهمها الجانب الأمني في المناطق المحررة والعمل على وضع آلية لتثبيت الأمن وضرورة ردف ودعم إدارة الأمن من قبل الجميع بكونها مسؤولية الجميع بلا استثناء.

ويرأس اللجنة وكيل المحافظ الاستاذ رشاد الاكحلي وعضوية كل من رئيس عمليات المحور عدنان رزيق وقائدي اللواء 22 و35 وكذلك نائب مدير الامن عضوا، حيث أكدت مصادر حضرت الاجتماع انها كلفت بتسليم المتسببين بأحداث "شارع جمال" لإدارة الأمن ويتم التحقيق معهم ورفع من تثبت تورطهم في المشاكل من أي طرف كان.

وكان محافظ محافظة تعز علي المعمري قد وجه امس الجمعة، قائدي اللواء 35 مدرع ، و 22 ميكا بسرعة ضبط الافراد المتسببين بأحداث شارع جمال المؤسفة وتسليمهم لادارة شرطة المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وشدد محافظ المحافظة على ضرورة احترام الجميع للقانون ودعم الاجهزة الامنية للقيام بدورها في حفظ الامن والسكينة العامة ، والتركيز على معركة تحرير المحافظة من الانقلابيين، مؤكدا على عدم السماح لاي جهة باقلاق الامن وترويع السكان محملا قيادة اللوائين المسؤولية في الاسراع بتنفيذ التوجيهات