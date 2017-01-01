ادارة الرئيس الامريكي ترامب: نسعى لزيادة الدعم لجهود المملكة العربية السعودية في اليمن

كشفت تصريحات أمريكية عن توجه ادارة الرئيس الجديد ترامب، لزيادة دعم جهود المملكة العربية السعودية والتحالف والعري في اليمن، الامر الذي يبدو مخالف لإدارة الرئيس بارك أوباما الراحلة والتي هددت في وقت سابق بتقليص دعمها للتحالف.

وقال المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، أنه سيقترح زيادة الدعم للمملكة العربية السعودية في اليمن من خلال توفير المزيد من المعلومات الاستخبارية وزيادة التدريب على استهداف الأهداف العسكرية.

ودافع ريكس تيلرسون عن المملكة العربية السعودية في جلسة استماع له في الكونغرس، لتقديم أوراق ترشحه للمنصب, هذه المرة حول جهود التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن, حيث تقدم السيناتور جيف ماركلي بسؤال حول استخدام المملكة أسلحة عنقودية وهي بحسب السيناتور محرمة دوليا, زاعمًا أنها تستهدف المدنيين في اليمن وتساءل عن كيفية رد الوزير في هذا المسألة.

وبحسب موقع "ذا انترسبت" الأمريكي رد الوزير المرشح تيلرسون بالامتناع عن اتهام السعودية باستهداف المدنيين في اليمن، بل دعا إلى دعمها, قائلاً إنه سيقترح زيادة الدعم للمملكة العربية السعودية في اليمن من خلال توفير المزيد من المعلومات الاستخبارية وزيادة التدريب على استهداف الأهداف العسكرية.

وتابع: زيادة الدعم لهم هي أحد المجالات التي آمل التعاون مع السعودية لتقليل هذا النوع من الأضرار الجانبية.

وكانت إدارة الرئيس بارك أوباما الراحلة قد هددت في وقت سابق بتقليص دعمها لجهود التحالف العربي في اليمن.