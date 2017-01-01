شاهد : المقدشي يزور وحدات عسكرية انضمت للشرعية في إطار "حشد" لمعركة تحرير باقي المحافظات
مأرب برس-سبأ.
السبت 14 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 07 مساءً


زار رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، اليوم عددا من الوحدات العسكرية التي انضمت للشرعية والتحقت بقوات الجيش لاستعادة الدولة.

 

وتفقد رئيس الأركان الوحدات التي تتلقى دورات في معسكرات الجيش في مارب، بما فيها وحدات من الشرطة العسكرية والمشاة والمتخصصين في المجالات العسكرية المختلفة.

 

ونوه بالحس الوطني لدى الأفراد والوحدات التي التحقت بالجيش ووفائهم بالقسم العسكري .. داعيا من تبقى من أبناء الجيش في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية الى سرعة العودة الى معسكراتهم ووحداتهم حيث تتواجد حاليا في المحافظات المحررة.

 

وقال اللواء المقدشي ان زيارته للوحدات تأتي في إطار الحشد لمعركة استعادة ما تبقى من محافظات تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية.

 

رافق رئيس الأركان في الزيارة اللواء محمد الوضري رئيس هيئة القوى البشرية ورئيس دائرة شؤون الضباط العميد الركن عبدالغني سلمان ومدير مدرسة المشاة بوزارة الدفاع العميد الركن علي الكليبي وعدد من قاددة الألوية والضباط.
ساهم معنا في نشر رابط قناة مأرب برس
# مأرب_برس تيليجرام
elegram.me/marebpress1

@marebpress1
نرحب بانضمامكم

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال