

زار رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، اليوم عددا من الوحدات العسكرية التي انضمت للشرعية والتحقت بقوات الجيش لاستعادة الدولة.

وتفقد رئيس الأركان الوحدات التي تتلقى دورات في معسكرات الجيش في مارب، بما فيها وحدات من الشرطة العسكرية والمشاة والمتخصصين في المجالات العسكرية المختلفة.

ونوه بالحس الوطني لدى الأفراد والوحدات التي التحقت بالجيش ووفائهم بالقسم العسكري .. داعيا من تبقى من أبناء الجيش في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية الى سرعة العودة الى معسكراتهم ووحداتهم حيث تتواجد حاليا في المحافظات المحررة.

وقال اللواء المقدشي ان زيارته للوحدات تأتي في إطار الحشد لمعركة استعادة ما تبقى من محافظات تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية.

رافق رئيس الأركان في الزيارة اللواء محمد الوضري رئيس هيئة القوى البشرية ورئيس دائرة شؤون الضباط العميد الركن عبدالغني سلمان ومدير مدرسة المشاة بوزارة الدفاع العميد الركن علي الكليبي وعدد من قاددة الألوية والضباط.

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