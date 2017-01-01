مقتل مسئول أمني رفيع في حملة أمنية لضبط عصابات تدعمها المليشيات في إب #تفاصيل



قتل المقدم مراد محسن ابوراس نائب مدير أمن مديرية ذي السفال بمحافظة إب وسط اليمن صباح اليوم السبت وجرح 4 من مرافقية على ايدي عناصر مسلحة في منطقة " الحيمة ضبية " بذي السفال في حين قتل وجرح ما لا يقل عن 10 مسلحين من قطاع الطرق المدعومين من عصابات الحوثي الانقلابية

مصادر محلية أكدت لمأرب برس مقتل المقدم ابوراس اثناء قيادته لحملة أمنية لضبط عصابات نهب وتقطع مدعومة من مليشيات الحوثي حيث اشتبكت الحملة الامنية بقيادته مع العصابات المتحوثة وقتل من قطاع الطرق ما لا يقل عن 5 مسلحين وجرح 5 اخرين في حين قتل المقدم ابوراس وجرح 4 من مرافقيه والمشاركين في الحملة وهم يؤدون واجبهم الامني وتفعيل ادارة الامن .

ومديرية السفال تعيش كغيرها من مديريات محافظة إب تحت سلطة الفوضى الامنية الانقلابية المسلحة منذ ان سيطرة عليها المليشيا الانقلابية .



وبحسب مراقبين للتطور الامني الحاصل فيها بمقتل نائب مدير أمن ذي السفال هي رسالة من قادة ومشرفي المليشيا الحوثية القادمين من خارج إب لكل القيادات الامنية التي تحاول استعادة مهام الامن وممارسة صلاحياتها القانونية

الأمر الذي يؤكد تفلت المليشيا الانقلابية وعدم قدرتها على البقاء في ضل وجود قوانين ومؤسسات تعمل وفق النظام والقانون ولو بالحدود الدنيا او الشكلية.

ساهم معنا في نشر رابط قناة مأرب برس

# مأرب_برس تيليجرام

ⓣelegram.me/marebpress1



@marebpress1

نرحب بانضمامكم