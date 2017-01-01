منتسبوا وزارة الداخلية يقطعون شارع المطار بصنعاء ويطردون أطقمًا حوثية قدمت لتفريقهم بالقوة
مأرب برس-صنعاء.
السبت 14 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 07 مساءً


قال سكان محليون بصنعاء أن عددا من منتسبي وزارة الداخلية قطعوا شارع المطار الرئيسي الذي يمر بمحاذاة مبنى الوزارة احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم منذ أشهر.

 

وتجمع العشرات من أفراد وزارة الداخلية في خط المطار بصنعاء التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي والمخلوع للمطالبة برواتبهم الموقوفة منذ أكثر من 4 أشهر.

 

وبحسب شهود عيان فقد قام المحتجون بطرد أطقم مسلحة تتبع المليشيات حاولت ان تفريقهم وفتح الطريق.

 

وكشف مصدر أمني بحسب الصحوة نت بأن المحتجين طالبوا منذ الثلاثاء الماضي بإيقاف العبث الذي يمارسه المدعو أبو عمران مندوب الحوثيين بين الداخلية والبريد الذي يقوم بتوقيف المربتات ويمارس الابتزاز بحق الأفراد.

 

وبحسب المصدر فقد تمكن وكيل وزارة الداخلية للشئون المالية من إقناع المحتجين بفتح طريق المطار بعد تشكيل لجنة من شئون الافراد والمالية بالوزارة تشرف على صرف مرتباتهم يدا بيد.

 

وأكد المصدر الأمني أن المليشيات سرحت اكثر من ٤ الف من منتسبي الداخلية منذ الانقلاب المشئوم في ٢١ سبتمر ٢٠١٤م.

 

يذكر أن المليشيات لم تسلم مرتبات القطاعين المدني والعسكري منذ أربعة أشهر وتقسط مرتبات بعض الجهات ومع ذلك يستمر عبث مشرفيها بهذه المبالغ الضئيلة.
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