الحكومة اليمنية تكشف عن آلية لصرف المرتبات تضمن وصولها للموظف مباشرة
مأرب برس-عدن.
السبت 14 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 05 مساءً


أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة ستقوم بصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء بما فيها امانة العاصمة.

 

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبدالغني حفظ الله جميل بالعاصمة المؤقتة عدن.

 

وأشار الدكتور بن دغر إلى انه وجه وزارة المالية بسرعة صرف رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات وذلك عن طريق مكاتب البريد وبنك التسليف والصرافين وبما يضمن ايصالها إلى الموظف مباشرة.. داعياً المؤسسات بسرعة إرسال الكشوفات إلى وزارة المالية بحسب كشوفات موازنة الدولة عام 2014.

 

وعبر أمين العاصمة عن تقدير أبناء الأمانة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على توجيههم بصرف رواتب موظفي العاصمة والذي يأتي ضمن واجبهم الوطني تجاه كل أبناء الشعب اليمني.
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