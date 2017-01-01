

أصيب جنديان من حراسة ادارة البحث الجنائي اثر قيام مسلحون خارجون عن النظام والقانون بهجوم مسلح على إدارة البحث الجنائي المحاذية لمبنى إدارة أمن خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن .



وبحسب ما ذكرته شرطة عدن فقد تم استهدافه بإطلاق قذيفة ( ار . بي . جي ) في محاولة ممن وصفتهم الخارجين عن النظام والقانون لإرباك المشهد وإقلاق الأمن والسكينة في مدينة عدن محاولين إخراج مسلحين تم احتجازهم ليل أمس ممن قاموا بمحاصرة قسم شرطة كريتر وهم مدججين بالقنابل والأسلحة الرشاشة .



وقامت المجاميع المسلحة بإطلاق النار من اسلحة خفيفة ومتوسطة باتجاه إدارة البحث الجنائي بخور مكسر ليتم الرد على مصادر النيران وملاحقة تلك المجاميع في شوارع وأحياء مدينة خور مكسر التي فر بعضهم اليها .

وبدأت حادثة إطلاق النار بعد مغرب أمس وذلك حين اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مجموعتين مسلحتين بالقرب من مسجد "العجل " بحي كريتر امتدت لاحقا الى سوق القات المجاور ,الأمر الذي أدى الى ترويع السكان ومرتادي السوق من النساء والأطفال وهو ما استدعى تدخّل شرطة كريتر لفض النزاع بين المسلحين الذي جرى اعتقال بعضهم في مخفر شرطة كريتر ليتفاجأ بعدها بقليل السكان وأفراد الشرطة بقيام مسلحين على متن سيارات بمحاصرة شرطة كريتر تمهيدا لاقتحامها ومحاولة اخراج المسلحين المقبوض عليهم ما أستدعى تدخلا عاجلا من قبل إدارة أمن عدن.

وتحركت اطقم وعربات مصفحة من ادارة الامن وتم اعتقال بقية المسلحين الذين كانوا يحاصرون شرطة كريتر ونقلهم الى سجن البحث الجنائي بخور مكسر ولم تقف تجاوزات تلك المجاميع المسلحة بخرقها للنظام والقانون عند هذا الحد بل شرعت الى استقدام مسلحين يحملون أسلحة متوسطة وخفيفة وعززت تلك المجاميع من تواجدها في حي خور مكسر وقاموا بإطلاق قذيفة أر بي جي وإطلاق النار من اسلحة رشاشة على إدارة البحث الجنائي ليتم بعدها الرد عليهم من قبل أفراد الأمن .

وحتى ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم السبت مشطت الشوارع والأحياء القريبة من إدارة الأمن لحمايتها وملاحقة العناصر المخلّة بالأمن والخارجة على القانون .





توقف الدراسة

في ذات السياق حاول مسلحون اقتحام سكن بقشان الخيري والذي يقيم فيه 350 طالب وذلك للتمركز فيه حيث يقع على مقربة من موقع الإشتباكات في خور مكسر.



وقالت المصادر لمأرب برس أن طلاب السكن حاولوا منع المسلحين الذين اقدموا على محاصرة السكن.الواقع جوار فندق الذيباني

و رفضت إدارة السكن دخول المسلحين الذين هددوا بإقتحامه ،ويعرف السكن باسم سكن اتحاد طلاب حضرموت. "بقشان سابقا"

وعلى صعيد متصل باحداث خور مكسر اجلت كليات جامعة عدن الواقعة في مديرية خورمكسر بعدن، المساقات الدراسية والامتحانات الفصلية الى غد، بسبب الاشتباكات التي تشهدها المديرية بين قوات الامن ومجاميع مسلحة خارجة عن القانون.

واعلنت كلية اللغات بجامعة عدن، صباح اليوم تأجيل الامتحانات الى يوم غد، حفاظا على سلامة الطلاب، على ان تتواصل من يوم غد بنفس التسلسل.

وتضم مديرية خور مكسر 4 من كليات جامعة عدن وهي: التربية والطب واللغات والاداب.



لجنة وساطة .





في غضون ذلك نجحت لجنة وساطة تم تشكيلها برئاسة مدير شركة النفط بعدن ناصر حدور وعضوية مختار الحكمي ومازن الجنيدي وناصر السريع وعبدالله الصبيحي ومنير اليافعي وابوبكر جبر واخرين-نجحت في ايقاف الإشتباكات.





وقالت مصادرنا أن اللجنة تمكنت عصر اليوم من ايقاف الاشتباكات بخور مكسر وانسحاب المسلحين.

وذكرت أن اللجنة توجهت إلى منزل محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي لانهاء الواقعة بشكل نهائي.





وفيما لم يتضح الطرف الرئيس الذي يقف خلف الاشتباكات ،ذكرت مصادر لمأرب برس بأن عناصر محسوبة على المقاومة الجنوبية هي من هاجمت ادارة البحث في خور مكسر بهدف اخراج مسلحين احتجزوا على خلفية الأحداث التي شهدتها كريتر أمس الجمعة.

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