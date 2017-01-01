«روسيا» تبدأ بتقليص قواتها في «سوريا»

أعلنت رئاسة الأركان العامة الروسية، اليوم الجمعة، سحب حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" وطراد "بطرس الأكبر" ومجموعة السفن المرافقة لهما من منطقة تمركزهما قبالة الساحل السوري.



ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية (رسمية)، اليوم، عن الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس الأركان الروسي قوله، إن حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف، و(الطراد) بطرس الأكبر، والسفن المرافقة لهما تركوا التجمع العسكري الروسي في سوريا".



وأشارت الوكالة إلى أن "تقليص القوات الروسية العاملة في سوريا يأتي تنفيذا لأوامر صدرت عن الرئيس فلاديمير بوتين القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية".



من جهته، قال قائد القوات الروسية في سوريا، أندري كارتابولوف، أن حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف، تمكنت من تدمير ألف و252 هدفًا وأجرت 420 طلعة جوية، خلال شهرين وهي مدة تواجدها في الساحل السوري.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب بخفض القوات الروسية في سوريا، بعد التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار في سوريا، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بضمانة تركية وروسية.



