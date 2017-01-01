الأرصاد يحذر المواطنين في 7 محافظات يمنية
مأرب برس-محافظات.
الأحد 01 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 03 مساءً


نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية قاطني المرتفعات الجبلية إلى ضرورة عمل الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار الموجة الباردة.

 

وحذر المركز في نشرته الجوية من تأثر المناطق الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من محافظتي إب والضالع بالكتلة الهوائية الباردة والجافة القادمة من شمال شرق الجزيرة العربية.

  وتوقع المركز انخفاض درجات الحرارة الصغرى لأقل من درجة مئوية واحدة وتكوّن الصقيع الذي يضر بالمحاصيل الزراعية، داعياً المزارعين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على محاصيلهم الزراعية، وكبار السن والأطفال وطلاب المدارس والعاملين خلال ساعات الصباح الأولى حفاظاً على صحتهم.

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