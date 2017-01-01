الأرصاد يحذر المواطنين في 7 محافظات يمنية



نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية قاطني المرتفعات الجبلية إلى ضرورة عمل الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار الموجة الباردة.

وحذر المركز في نشرته الجوية من تأثر المناطق الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من محافظتي إب والضالع بالكتلة الهوائية الباردة والجافة القادمة من شمال شرق الجزيرة العربية.