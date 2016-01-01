اتحاد المرأة بعدن ينسحب من بطولة رياضية في صنعاء والسبب حسن زيد



أعلنت نوال شفيق محمد رئيسة اتحاد المرأة بعدن انسحابها من البطولة التي نظمها الاتحاد العام لرياضة المرأة بصنعاء.



وجاء انسحاب اتحاد المرأة بعدن بسبب حضور ما يسمى وزير الشباب الرياضة في حكومة الانقلابيين بصنعاء حسن زيد.

وأوضحت نوال شفيق في تصريحات صحفية إن" مشاركة اتحاد المرأة بعدن جاء من منطلق نشاطنا الرياضي الذي اعتدنا دائماً المشاركة في مثل هذه الفعاليات الرياضية وكانت مشاركتنا بحسن نية ولا لنا إي هدف أخر غير الرياضة التي عشقناها منذ نعومة اضافرنا ولازلنا نعمل في خندقها بكل تفاني وإخلاص .



وأضافت قائلة: إذا كنت عارف بمثل هذه الأمور من سابق لقدمت الاعتذار مسبقاً ورفضت المشاركة ولا يشرفنا إن نتواجد في مثل هذه الأجواء المشحونة بالاجواء السياسية لان الرياضة هي رسالة سلام ومحبة وعملنا يصب في الأساس في مصلحة الرياضة النسوية والمصلحة العلياء لرياضة الوطن .

يذكر ان نوال شفيق محمد هي احدى رواد العمل الرياضي النسوي كلاعبة سابقة في لعبتي كرة السلة والطائرة ومثلت منتخباتنا الوطنية في سبعينيات القرن الماضي وارتبط اسمها برياضة المرأة النسوية لعقود من الزمن ولازالت تعطي للرياضة وتقدم خبراتها لخدمة الرياضة والوطن.



وعين الإنقلابيون في صنعاء الشخصية المثيرة للجدل حسن زيد وزيرا للشباب والرياضة ضمن تشكيلة حكومتهم غير المعترف بها.



ولاقى هذا التعيين سخرية واسعة في مواقع التواصل الإجتماعي.



ساهم معنا في نشر رابط قناة مأرب برس

# مأرب_برس تيليجرام

ⓣelegram.me/marebpress1



@marebpress1

نرحب بانضمامكم