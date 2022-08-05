هبوط اضطراري لإحدى رحلات طيران اليمنية في مطار جِدة ووفاة أحد الركاب - تفاصيل رداً على جريمة إغتيال الجعبري وإخوانه..سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخاً خمسة أشياء يحبها الرجل في زوجته ولا يبوح بهاله داعية خليجي شهير يحسم الجدل حول وضع المرأة صورتها بمواقع التواصل أردوغان يكشف نتائج المباحثات التركية الروسيه تصعيد ناري من نقابة المعلمين اليمنيين وتدعو كافة منتسبيها الى التأهب التام في كافة المحافظات. الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ سنتان على جريمة مرفأ بيروت فهل تتحقق العدالة للضحايا في خريف العهد؟ رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجري اتصالا بالشيخ صادق الاحمر بسبب هيمنة بايرن.. اقتراح بتطبيق الـ"بلاي أوف" في ألمانيا
أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، قبل قليل، لجوء إحدى رحلاتها الجوية إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مطار جِدة، أثناء توجهها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان.
وقالت الشركة في بلاغ: إن رحلة اليمنية المتوجهة من العاصمة صنعاء إلى عمّان يومنا هذا، اضطرت للهبوط في مطار جدة، نتيجة تعرض أحد المسافرين لأزمة صحية عند دخول الطائرة الأجواء السعودية.
وذكر البلاغ الذي نُشر على الحساب الرسمي لشركه الخطوط الجوية اليمنية على فيسبوك، أنه "تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمريض في مستشفى المطار؛ إلا أن حالته الصحية تدهورت وتوفي في المستشفى".
وأشار البلاغ إلى أن "كابتن الطائرة اتخذ قرارًا إنسانيًا في محاولة إنقاذ المريض"؛ مؤكدًا أن الطائرة عاودت الإقلاع من مطار جدة قبل قليل، متوجهة إلى عمّان.