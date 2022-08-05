رداً على جريمة إغتيال الجعبري وإخوانه..سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخاً

الجمعة 05 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قصفت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة 05 أغسطس 2022، المدن والبلدات المحتلة ردًا على الاستهدافات الإسرائيلية بالقطاع والتي أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة 55 آخرين حتى اللحظة، من بينهم القيادي البارز في سرايا القدس تيسير الجعبري.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب، وعسقلان، وأسدود، ومناطق في مستوطنات غلاف غزة

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022، مسؤوليتها عن قصف مدينة تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ.

وقالت السرايا:" في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "تيسير الجعبري" وإخوانه الشهداء... سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ".

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، قد حمّلت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملةً عن هذا العدوان، مضيفة: "فهو بفعله هذا يخطئ التقدير، ونؤكد على أنّ هذا العدوان لن يمر مرور الكرام، وأنّ رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة".

وأعلنت أن الغرفة المشتركة في حالة انعقادٍ الآن، وتقدر الموقف بالاشتراك مع الأجنحة العسكرية كافة، مضيفة: "لن نسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته".