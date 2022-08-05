خمسة أشياء يحبها الرجل في زوجته ولا يبوح بهاله

الجمعة 05 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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5 أشياء يحبها الرجل في المرأة ولا يبوح بها أبدا، يختلف تفكير الرجل عن تفكير المرأة، فدماغ المرأة غير دماغ الرجل، .

ولذلك توجد إختلافات كبيرة بينهما، وتوجد بعض المميزات التي تتمتع بها المرأة وتتميز بها عن الرجل والتي يحبها ولا يبوح بها، فما هي أشياء يحبها الرجل في المرأة ولا يبوح بها أبدا.

حكمتها أشياء يحبها الرجل في المرأة ولا يبوح بها، يحب الرجل المرأة الحكيمة ويعجب بحكمتها ولكنه يتردد كثيراً في إخبارها، فهو لا يبوح بما يعجبه فيها في أغلب الحالات، ومعظم الرجال يفعلون المثل.

معرفتها لكثير من الأمور أشياء يحبها الرجل في المرأة ولا يبوح بها، كثيرة هي الأمور التي تعرفها المرأة أكثر من الرجل، وذلك لأن دماغ المرأة يستوعب كل شيء ويمكنها التفكير في كثير من الأمور المتشعبة، وهو ما لا يستطيع الرجل فعله لأن دماغه لا يتعامل إلا مع أمر واحد ينتهي منه ثم يفعل الذي يليه، وينطبق ذلك على تفكيره.

ذكائها امور يفضلها الرجل في المرأة ولا يبوح بها، يعجب الرجل بذكاء إمرأته وقد لا يبوح لها بذلك، فالرجل يحب ذكاء إمرأته ويتفاعل معه ولكن لا يسلط الضوء عليه.

حدسها القوي وتوقعاتها أشياء يحبها الرجل في المرأة ولا يبوح بها، حدس المرأة القوي وشعورها بما يخفيه عنها وكذلك توقعاتها عندما تصيب من الأمور التي يحبها الرجل فيها ولا يبوح بها، لأن الرجل يتعجب من قدرة المرأة على معرفة ما لم ينطق به لها بسبب حدسها القوي.

ثقتها في نفسها أشياء يحبها الرجل في المرأة ولا يبوح بها، يحب الرجل ثقة المرأة في نفسها، ويعجب بها جدا، يحب أن يراها تعي قدرها جيداً، وأن يراها واثقة من نفسها دائما، ولكنه لا يبوح لها بذلك، ولكل رجل أسبابه المختلفة التي تقف وراء عدم البوح.