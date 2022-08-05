الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ

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أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة، في خطوة من شأنها أن تفرج عن أموال وتساعد في جمع البيانات ونشر موظفين إضافيين لمكافحة المرض.
وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، خافيير بيسيرا، في اتصال هاتفي “نحن على استعداد لنقل استجابتنا إلى المستوى التالي في التصدي لهذا الفيروس، ونحث كل أميركي على التعاطي مع جدري القردة بجدية وتحمل المسؤولية لمساعدتنا في مواجهة هذا الفيروس”.
وكانت ولاية كاليفورنيا قد أعلنت، الثلاثاء، حالة الطوارئ للتصدي لتفشي مرض جدري القرود فيها، فيما عين الرئيس الأميركي، جو بايدن، مستشارا رئاسيا لشؤون التنسيق للتصدي لهذا المرض.