رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجري اتصالا بالشيخ صادق الاحمر

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اجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بالشيخ صادق عبدالله بن حسين الاحمر الذي يخضع للعلاج في احد مستشفيات العاصمة الاردنية عمان.
وخلال الاتصال، اطمأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على صحة الشيخ الاحمر..
معرباً باسمه واعضاء المجلس عن خالص تمنياته له بالشفاء العاجل والعودة السالمة الى مسيرته الحافلة بالعطاء. كما اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن عظيم شكره وتقديره للمملكة الاردنية على الرعاية الطبية الكريمة للشيخ صادق الاحمر، الذي ثمن من جانبه لفخامة الرئيس مبادرته ومشاعره الانسانية النبيلة.