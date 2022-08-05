الشؤون الاسلامية السعودية تنظم ندوة "عاشوراء بين الحقيقة التاريخية والانحرافات الحوثية" أمريكا توجه طلبا خاصاً للمليشيات واشنطن: الوقت يداهم إيران للتوصل إلى اتفاق نووي تايوان تعلن اختراق 22 طائرة حربية صينية لأجوائها.. واليابان تطلب وقف المناورات إجراءات روسيا للتخلي عن الدولار واليورو وضربهما.. فصل جديد في حرب الروبل عاجل قرارات جمهورية بشأن اعادة تشكيل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في ندوة إعلامية .. علماء اليمن يفندون الانحرافات الحوثية حول عاشوراء وزير الأوقاف والإرشاد: المليشات الحوثية تجتر عاطفة الناس الدينية لتوظيف ادعاءاتها المزيفة وخرافاتهم هدم لثوابت الجمهورية المليشيات الحوثية تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلي مديرية الحشاء باتجاه محافظة الضالع مباحثات يمنية سعودية بخصوص شركات العمرة وقطاع الحج والعمرة يكرم الشمراني
نظم برنامج التواصل مع علماء اليمن التابع لوزارة الشؤون الاسلامية السعودية، الخميس ، بمقر البرنامج بالعاصمة الرياض، ندوة بعنوان: "يوم عاشوراء بين الحقيقة التاريخية والانحرافات الحوثية".
جاء ذلك ضمن البرامج والأنشطة التوعوية التي ينفذها البرنامج للتحذير من خطورة الأفكار الحوثية الإرهابية الدخيلة على المجتمع اليمني والمنطقة؛ لتحصينه وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التصدي لها ورفضها ومواجهتها بكل السبل والطرق الممكنة.
وناقش العلماء في الندوة حقيقة الأهداف الحوثية من إقامة البكائيات في عاشوراء وسبل مواجهة الخرافة الحوثية التي تتدرع بالاحتفالات الطائفية، لتبكي زيفاً وبهتانًا الحسين بينما هي فعاليات وأنشطة سياسية تخدم مشروعًا سياسيًا تابعًا لإيران.