الشؤون الاسلامية السعودية تنظم ندوة "عاشوراء بين الحقيقة التاريخية والانحرافات الحوثية"

الجمعة 05 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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​​نظم برنامج التواصل مع علماء اليمن التابع لوزارة الشؤون الاسلامية السعودية، الخميس ، بمقر البرنامج بالعاصمة الرياض، ندوة بعنوان: "يوم عاشوراء بين الحقيقة التاريخية والانحرافات الحوثية".

جاء ذلك ضمن البرامج والأنشطة التوعوية التي ينفذها البرنامج للتحذير من خطورة الأفكار الحوثية الإرهابية الدخيلة على المجتمع اليمني والمنطقة؛ لتحصينه وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التصدي لها ورفضها ومواجهتها بكل السبل والطرق الممكنة.

وناقش العلماء في الندوة حقيقة الأهداف الحوثية من إقامة البكائيات في عاشوراء وسبل مواجهة الخرافة الحوثية التي تتدرع بالاحتفالات الطائفية، لتبكي زيفاً وبهتانًا الحسين بينما هي فعاليات وأنشطة سياسية تخدم مشروعًا سياسيًا تابعًا لإيران.