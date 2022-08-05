تايوان تعلن اختراق 22 طائرة حربية صينية لأجوائها.. واليابان تطلب وقف المناورات

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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الخميس، أنه من المرجح أن تكون 4 من الخمسة صواريخ البالستية الصينية، التي يبدو أنها سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، قد حلقت “فوق جزيرة تايوان الرئيسية”.
– صواريخ صينية في أجواء تايوان
وقال وزير الدفاع الياباني، نوبوو كيشي في وقت سابق: “إن بلاده تقدّمت باحتجاج إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية”.
ووصف الأمر بالقول: “إنه مشكلة خطيرة تؤثر على أمننا القومي وسلامة مواطنينا”.
ومن جهتها أعلنت الدفاع التايـوانية دخول 22 طائرة حربية صينية منطقة دفاعها الجوي.
كما طالبت اليابان الصين بوقف فوري لمناوراتها حول تـايوان.