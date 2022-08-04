وزير الأوقاف والإرشاد: المليشات الحوثية تجتر عاطفة الناس الدينية لتوظيف ادعاءاتها المزيفة وخرافاتهم هدم لثوابت الجمهورية المليشيات الحوثية تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلي مديرية الحشاء باتجاه محافظة الضالع مباحثات يمنية سعودية بخصوص شركات العمرة وقطاع الحج والعمرة يكرم الشمراني مجلس القيادة الرئاسي يبدأ تحركاته لإصلاح منظومة القضاء .ويناقش طرقات تعز ومرتبات الموظفين. بجاش يبحث مع مساعد وزير الخارجية الياباني مستجدات الاوضاع في اليمن ممثلون عن 40 دولة يؤكدون مشاركتهم في منتدى الشرق الاقتصادي قطر تكشف تفاصيل لقاء وزير الخارجية القطري مع نظيره الأمريكي كيف أضرت قيادة المؤتمر بصنعاء بالحزب من الداخل وسلمت قرارها للحوثي؟ أحمد علي كشف عن مؤامرات ودسائس السعودية تصدر تحذيرات عاجلة بخصوص السفر إلى إحدى الدول الآسيوية الدفاع التايوانية توضح بشأن اطلاق الصين صواريخ باليستية وتحدد أين سقطت؟
أكد وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة أن مليشيا الحوثي الإيرانية، تجتر عاطفة الناس الدينية بتوظيف ادعاءاتها المزيفة لمزيد من الابتزاز المالي، "وبعث الفتنة من مرقدها".
وقال الوزير شبيبة في حوار من صحيفة " 26 سبتمبر": إن مليشيا الحوثي الإيرانية استغلت يوم عاشوراء، وحولته إلى مناحةٍ كربلائيةٍ، ومناسبة سياسية ضمن مناحاتها وخرافاتها الكثيرة. وأضاف " اليوم اليمنيون يعيشون أسوأ كارثة إنسانية بسبب هذه الخرافة، وبات الحكم جليا وواضحا، بأن هذه المليشيا تريد تطييف المجتمع اليمني وحكمه بالقوة ونهب وسلب مقدراته وغرس ثقافة التابع المرتهن".
كما أكد أن تلك الخرافات الحوثية تعد هدم لثوابت الجمهورية، وتكريس للطائفية والعنصرية، وشق النسيج المجتمعي، وفصل عنصري وعودة إلى عصور التخلف والظلام.
وأوضح أن الوزارة تقوم بدورها في توعية المجتمع بخطورة تلك الخرافات، ومواجهتها بمختلف الأساليب والصور، .
مضيفا " وجهنا تعميماً لكافة الخطباء والدعاة والمرشدين للقيام بواجبهم وحماية عقيدة الأمة، والوقوف أمام بدعة عاشوراء العنصرية ومواجهة الشحن الطائفي الذي تقوم به مليشيات الحوثي الانقلابية