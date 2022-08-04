وزير الأوقاف والإرشاد: المليشات الحوثية تجتر عاطفة الناس الدينية لتوظيف ادعاءاتها المزيفة وخرافاتهم هدم لثوابت الجمهورية المليشيات الحوثية تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلي مديرية الحشاء باتجاه محافظة الضالع مباحثات يمنية سعودية بخصوص شركات العمرة وقطاع الحج والعمرة يكرم الشمراني مجلس القيادة الرئاسي يبدأ تحركاته لإصلاح منظومة القضاء .ويناقش طرقات تعز ومرتبات الموظفين. بجاش يبحث مع مساعد وزير الخارجية الياباني مستجدات الاوضاع في اليمن ممثلون عن 40 دولة يؤكدون مشاركتهم في منتدى الشرق الاقتصادي قطر تكشف تفاصيل لقاء وزير الخارجية القطري مع نظيره الأمريكي كيف أضرت قيادة المؤتمر بصنعاء بالحزب من الداخل وسلمت قرارها للحوثي؟ أحمد علي كشف عن مؤامرات ودسائس السعودية تصدر تحذيرات عاجلة بخصوص السفر إلى إحدى الدول الآسيوية الدفاع التايوانية توضح بشأن اطلاق الصين صواريخ باليستية وتحدد أين سقطت؟
قالت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي دفعت خلال اليومين الماضيين بعربات عسكرية وأطقم مسلحه و مئات من أفرادها الذين جندتهم مؤخرا في محافظة ذمار بتجاه جبهات الضالع .
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الهدنة وتعيين وزير الدفاع في حكومة الشرعية من أبناء محافظة الضالع .
وقال المصدر لموقع مارب برس أن التعزيزات العسكرية توزعت على عزة مواقع قتالية جديدة في جبل الحشاء الواقع في الجهة الشرقية من مديريتي الحشاء وقعطبة كجبهات الفاخر وحجر وعلي إمتداد خطوط المواجهات و مديرية ماوية إستعداداًّ لما قد يحدث في الأيام القادمة.
وأوضح المصدر أن المليشيات الحوثية تعمل على إنشاء معسكر تدريبي لـٍهآ في جبل علمان التابع لمديرية الحشاء الذي كان يعد من أكبر معسكرات ماقبل الوحدة اليمنية كونه مطل على أغلب المديريات ومنها جحاف والأزارق وقعطبة ومدينة الضالع.
وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن المليشيات تنوي استحداث مواقع جديد لـٍهآ بالمديرية منها قرية (الإنمر ) في الحشاء م̷ـــِْن الناحية الجنوبية والتي كانت تعد أحد الممرات الأمنه لأبناء المديرية إلي مركز محافظة الضالع