مباحثات يمنية سعودية بخصوص شركات العمرة وقطاع الحج والعمرة يكرم الشمراني

الخميس 04 أغسطس-آب 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بحث الدكتور مختار بن الخضر الرباش وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، صباح اليوم، مع القنصل السعودي محمد بن عبدالله الشمراني رئيس المكتب القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، مستجدات نشاط العمرة، ومتابعة استكمال اجراءات اعتماد شركات العمرة لدى وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

وكان الدكتور الرباش قد أعلن الأسبوع الماضي تدشين موسم العمرة وصدور أول تأشيرة عمرة لليمن وبصلاحية مدتها ثلاثة أشهر، بمتابعة كريمة من معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، بعد أيام من نجاح موسم الحج ١٤٤٣هـ.

. وفي اللقاء رحب قنصل المملكة، الشمراني، بالوكيل مختار الرباش والوفد المرافق معه، مثنيًا على جهود مكتب شؤون حجاج اليمن وتعاونه في خدمة ضيوف الرحمن، وماتحقق من نجاح خلال موسم العام الماضي تأكيد لهذه الجهود.

وفي ختام اللقاء كرمت وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بقطاع الحج والعمرة سعادة القنصل الشمراني بدرع الوزارة نظير الجهود المضاعفة التي يبذلها، والتسهيلات التي يقدمها لحجاج ومعتمري اليمن