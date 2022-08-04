مباحثات يمنية سعودية بخصوص شركات العمرة وقطاع الحج والعمرة يكرم الشمراني مجلس القيادة الرئاسي يبدأ تحركاته لإصلاح منظومة القضاء .ويناقش طرقات تعز ومرتبات الموظفين. بجاش يبحث مع مساعد وزير الخارجية الياباني مستجدات الاوضاع في اليمن ممثلون عن 40 دولة يؤكدون مشاركتهم في منتدى الشرق الاقتصادي قطر تكشف تفاصيل لقاء وزير الخارجية القطري مع نظيره الأمريكي كيف أضرت قيادة المؤتمر بصنعاء بالحزب من الداخل وسلمت قرارها للحوثي؟ أحمد علي كشف عن مؤامرات ودسائس السعودية تصدر تحذيرات عاجلة بخصوص السفر إلى إحدى الدول الآسيوية الدفاع التايوانية توضح بشأن اطلاق الصين صواريخ باليستية وتحدد أين سقطت؟ بنك إنجلترا لأول مرة يعلن رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 1995 تعديل في موعد نهائي كأس العرب للشباب بين السعودية ومصر
بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع مساعد وزير الخارجية الياباني السيد هاياشي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.
واستعرض الدكتور بجاش تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن، ومدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية تجاه الشعب اليمني وتهديدها لامن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية، مؤكداً على عدم جدية مليشيات الحوثي في الانخراط بالعملية السياسية نظراً لارتهانها للنظام الإيراني وسياساته التخريبية في المنطقة.
واشاد بما تقدمه الحكومة اليابانية من مساعدات إنسانية ومنح للشعب اليمني في مختلف المجالات، ودعمها للشرعية الدستورية والتي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية وعملية الانعاش الاقتصادي لليمن.
من جانبه، اكد المسؤول الياباني على موقف بلاده الثابت تجاه الحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسلامه اراضيه وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، مؤكدا على استمرار حكومة بلاده في تقديم المساعدات الانسانية والمنح في كافه المجالات المختلفة .