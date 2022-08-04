بجاش يبحث مع مساعد وزير الخارجية الياباني مستجدات الاوضاع في اليمن

الخميس 04 أغسطس-آب 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع مساعد وزير الخارجية الياباني السيد هاياشي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.

واستعرض الدكتور بجاش تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن، ومدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية تجاه الشعب اليمني وتهديدها لامن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية، مؤكداً على عدم جدية مليشيات الحوثي في الانخراط بالعملية السياسية نظراً لارتهانها للنظام الإيراني وسياساته التخريبية في المنطقة.

واشاد بما تقدمه الحكومة اليابانية من مساعدات إنسانية ومنح للشعب اليمني في مختلف المجالات، ودعمها للشرعية الدستورية والتي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية وعملية الانعاش الاقتصادي لليمن.

من جانبه، اكد المسؤول الياباني على موقف بلاده الثابت تجاه الحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسلامه اراضيه وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، مؤكدا على استمرار حكومة بلاده في تقديم المساعدات الانسانية والمنح في كافه المجالات المختلفة .