السعودية تصدر تحذيرات عاجلة بخصوص السفر إلى إحدى الدول الآسيوية

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شددت سفارة السعودية لدى بنغلاديش على أهمية حصول المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى بنغلاديش على التأشيرة اللازمة للدخول، وذلك منعا لإعادتهم إلى الوجهة التي قدموا منها.
وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، العمر المحدد لتقدم المواطنين بطلب تصريح السفر إلى العراق، وعدد الأشخاص المسموح لهم بمرافقة صاحب الطلب.
وقالت إن طالب التصريح يجب أن يكون ذكرا وعمره فوق 40 عاما، ويمكن إضافة مرافقين اثنين له، دون تحديد للجنس أو السن.
كما سبق لسفارة المملكة العربية السعودية لدى كوريا الجنوبية، تحديث إجراءات الدخول إليها، حيث شددت السلطات على أنه يتعين على السعوديين قبل السفر إلى كوريا الجنوبية جلب نتيجة اختبار PCR صادرة في غضون 48 ساعة قبل تاريخ المغادرة، أو نتيجة اختبار المستضد السريع "RAT" صادرة في غضون 24 ساعة قبل تاريخ المغادرة