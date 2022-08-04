الدفاع التايوانية توضح بشأن اطلاق الصين صواريخ باليستية وتحدد أين سقطت؟

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أطلقت القوات الصينية صواريخ باليستية "عدة" في المياه المحيطة بتايوان خلال تدريبات عسكرية، الخميس، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، التي نددت بما وصفته بأنه "تصرفات طائشة تهدد السلم الإقليمي".
وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب "أطلق الحزب الشيوعي الصيني دفعات عدة من صواريخ دونغفينغ الباليستية في المياه المحيطة بشمال شرقي تايوان وشمال غربها".
يأتي هذا بعدما الجيش الصيني أهم مناورات عسكرية في تاريخه حول تايوان، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
وأعلنت القناة التلفزيونية الصينية الحكومية "سي سي تي في" بدء أكبر تدريبات على الإطلاق، تنظمها بكين في محيط الجزيرة، التي تطالب بها. وقالت القناة في رسالة نُشرت على شبكة ويبو للتواصل الاجتماعي "التدريبات بدأت".
وفور بدء المناورات، أكد الجيش التايواني أنه "يستعد للحرب من دون السعي إليها"، وفق فرانس برس.
كما قالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان، إن "وزارة الدفاع الوطني تؤكد أنها ستلتزم مبدأ الاستعداد للحرب من دون السعي لها".
يشار إلى أن زيارة نانسي بيلوسي لهذه المنطقة التي تطالب بها الصين استغرقت أقل من 24 ساعة، لكنها أثارت غضب بكين، لأنها أعلى مسؤول أميركي منتخب يزور تايبيه منذ 25 عاماً.
وأكدت بيلوسي بحزم أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الجزيرة، التي تعيش تحت التهديد الدائم من قبل الجيش الصيني.