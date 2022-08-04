بنك إنجلترا لأول مرة يعلن رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 1995

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ذكرت صحيفة "الغارديان" أن بنك إنجلترا على وشك تسجيل أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة منذ عام 1995، من خلال رفع تكاليف الاقتراض.
وفيما يحدد البنك أسعار الفائدة عند الظهيرة، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن صانعي السياسة في البنك سيرفعون سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة المصرفية إلى 1.75٪، ارتفاعا من 1.25٪. وإذا تم إقرار هذا الرفع، فسيكون أول ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس منذ عام 1995.
ومنذ ديسمبر الماضي قام البنك بالفعل برفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.1٪ إلى 1.25٪، استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة، ويؤكد أن التضخم لم يهدأ في المملكة المتحدة حتى الآن.
وكان البنك رفع في مايو الماضي سعر الفائدة الأساسي إلى 1٪ في أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، وهي الزيادة الرابعة على التوالي، مع استمراره في التحرك لمواجهة ارتفاع التضخم في البلاد