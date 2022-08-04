تعديل في موعد نهائي كأس العرب للشباب بين السعودية ومصر

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غير الاتحاد العربي لكرة القدم من موعد وتوقيت نهائي كأس العرب للشباب 2022 بين المنتخبين السعودية والمصري الى يوم الاحد بدلا عن السبت.
وسحقت السعودية فلسطين بخماسية نظيفة في مباراة نصف النهائي امس الاربعاء، فيما فازت تجاوزت مصر الجزائر بنتيجة 3-1.
التوقيت الجديد لنهائي كأس العرب للشباب 2022 بين السعودية ومصر ، يوم الاحد القادم الساعة 7 ونص مساءا بتوقيت مكة المكرمة.