نقل الشيخ صادق الأحمر للخارج بعد تعرضه لوعكة صحية

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تعرض الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر لوعكة صحية نقل على اثرها الى العاصمة الأردنية عمان.
ووصل الشيخ الأحمر امس الاربعاء الى عمّان لتلقي العلاج.
ويبدو ان الاحمر سافر ضمن الرحلة التي اقلعت امس من مطار صنعاء وعلى متنها، 282 راكبا.
ووصلت رحلة الخطوط الجوية اليمنية امس الى مطار صنعاء الدولي قادمة من مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 284 راكبا في أول رحلة مع التمديد الثالث للهدنة.
وغادرت الطائرة إلى نفس الوجهة محملة ب 282 راكبا.
ويقيم الأحمر بمنزله في العاصمة صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها عام 2014.