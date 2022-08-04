واشنطن تعلن مقتل النائبة بالكونغرس الأميركي جاكي والورسكي

الخميس 04 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال مكتب النائبة بالكونغرس الأميركي جاكي والورسكي، وشرطة ولاية إنديانا، إن والورسكي واثنين من مساعديها لقوا حتفهم اليوم الأربعاء عندما اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بسيارة انحرفت عن مسارها ودخلت الاتجاه المعاكس.

ونعى الرئيس جو بايدن وأعضاء الكونغرس النائبة الجمهورية والورسكي (58 عاماً) العضوة في مجلس النواب الأميركي عن الدائرة الثانية في ولاية إنديانا، «التي كان من المعروف عنها سعيها المستمر للتعاون مع زملائها من الحزبين لخدمة مصالح أبناء دائرتها».

وأعلن البيت الأبيض أنه سينكس الأعلام حداداً عليها. لوحة باسم النائبة جاكي والورسكي خارج مكتبها في مبنى الكابيتول (ا.ف.ب) وكتب وزير النقل بيت بوتيجيج، وهو ديمقراطي، على حسابه في «تويتر»: «على الرغم من أننا ننتمي إلى خلفيات سياسية مختلفة للغاية، إلا أنها كانت دائماً على استعداد للتعاون طالما وجدت هناك أرضية مشتركة».

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة إلكارت، إن النائبة كانت تسير على طريق إنديانا بعد ظهر اليوم مع مساعدتها إيما طومسون (28 عاماً)، وأحد مديري دائرتها ويدعى زاكري بوتس (27 عاماً).

وذكر أن «سيارة متجهة نحو الشمال تحركت يساراً متجاوزة منتصف الطريق واصطدمت مقدمتها» بمقدمة سيارة والورسكي مما أسفر عن مقتل ركابها الثلاثة. مشيراً إلى أن سائقة السيارة الأخرى وتدعى إيديث شموكر (56 عاماً)، لقيت حتفها في موقع الحادث بالقرب من بلدة ناباني بشمال إنديانا.

تنكيس العلم الأميركي على مبنى الكابيتول بسبب وفاة النائبة جاكي والورسكي (ا.ف.ب) وقبل انتخاب والورسكي في عام 2012 لعضوية مجلس النواب، خدمت ثلاث فترات في المجلس التشريعي لولاية إنديانا، وأمضت أربع سنوات كمبشرة في رومانيا مع زوجها، كما عملت مراسلة إخبارية في ساوث بيند، وفقاٍ لسيرة ذاتية نُشرت في موقعها الإلكتروني الخاص بالكونغرس.

وقال بايدن، وهو ديمقراطي، إنه والورسكي: «ربما يمثلان حزبين مختلفين ولم يتفقا بشأن العديد من القضايا، لكنها حظيت باحترام أعضاء الحزبين». وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في بيان، إن والورسكي «جلبت بشغف أصوات الناخبين في شمال إنديانا إلى الكونغرس، وأعجب بها زملاؤها من الحزبين بسبب لطفها مقتل النائبة بالكونغرس الأميركي جاكي والورسكي في حادث سير