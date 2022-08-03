اشتعال الحرب م̷ـــِْن جديد بين أرمينيا وأذربيجان والدفاع الروسية تعلن تفاقم الوضع

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تفاقم الوضع في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ الجبلي، بين أرمينيا وأذربيجان اليوم الأربعاء.
وجاء في بيان عن الوزارة: "لقد تفاقم الوضع في منطقة مسؤولية قواتنا لحفظ السلام ففي منطقة مرتفعات ساريباب، انتهكت القوات الأذربيجانية وقف إطلاق النار. وقيادة وحدة حفظ السلام الروسية، إلى جانب ممثلين عن الجانبين الأذربيجاني والأرميني، تتخذ إجراءات إعادة الاستقرار للمنطقة". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية سيطرتها على عدة مرتفعات في قره باغ، ردا على انتهاك الجيش الأرمني اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ الموقع بتاريخ 10 نوفمبر 2020 في موسكو