إفتتاح مصنع للأوكسجين في مأرب بقدرة 200 إسطوانة يوميا

الأربعاء 03 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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افتتح وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، اليوم، ومعه وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد الدكتور حسين الاعوش، ومدير عام مكتب الصحه العامه والسكان مارب الدكتور عبدالعزيز الشدادي مصنعاً لانتاج مادة الاوكسجين الصناعي وتعبئة الاسطوانات بقدرة إنتاجية 200 إسطوانة يومياً بدعم من البنك الإسلامي للتنمية عبر منظمة الصحة العالمية في إطار مكافحة (كوفيد-19).

وأشار الوكيل الفاطمي، إلى أهمية هذا المشروع في تلبية جزء كبير من إحتياجات المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة بمادة الأكسجين والتي تعتبر من أساسيات العمل الطبي في المستشفيات..مشيداً بالدعم الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة الصحة العالمية لمحافظة مأرب في العديد من الجوانب الصحية.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد، بان هذا المصنع يأتي في إطار إنشاء 14 مصنعاً لانتاج وتعبئة إسطوانة الأوكسجين في المحافظات المحررة تم بناءها بتكلفة تزيد عن ثلاثة ملايين دولار امريكي كانت مقدمة لشراء مادة الأوكسجين في عدد من المستشفيات الحكومية لفترة محددة، وتم الاستفادة منها في انشاء مصانع من اجل إستمرار إمداد المستشفيات في المحافظات المحررة بالاوكسجين

واكد مدير عام الصحه الدكتور عبدالعزيز الشدادي إلى أهمية المصنع والذي من خلاله سيتم رفد المرافق الصحيه بمادة الأوكسجين لتخفيف أعباء الشراء من المصانع الخاصه.

وأعرب عن شكره لمعالي وزير الصحه العامه والسكان الأستاذ الدكتور قاسم بحيبح لمايقدمة من دعم للقطاع الصحي بمارب حضر الافتتاح نايب مديرعام الصحه أحمد العبادي ومدير الرعاية الصحية الأولية ناصر السعيدي