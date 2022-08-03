تشيع رسمي وشعبي لجثمان الشهيد البطل العقيد عبدالله الاقرع

الأربعاء 03 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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شيع اليوم الأربعاء بمحافظة مأرب جثمان الشهيد البطل العقيد عبدالله الاقرع قائد جبهة جهم مدير أمن مديرية صرواح، والذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مقدمة صفوف أبطال الجيش ضد المليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران.

وجرت مراسم التشييع للشهيد الاقرع بحضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية والشخصيات الاجتماعية ومشائخ واعيان من محافظة مأرب وجمع غفير من المواطنين ورفاق السلاح.

ووري جثمان الشهيد البطل العقيد الاقرع في مقبرة الشهداء بمدينة مارب. وخلال التشييع أشاد المشيّعون بمناقب الشهيد البطل عبدالله الاقرع وادواره البطولية في مقارعة مليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات القتال..

متعهدين بالمضي على درب الشهداء حتى تحرير كامل تراب الوطن من أدوات إيران في المنطقة. *