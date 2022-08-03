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قد ينفجر الوضع عسكريا…. 27 طائرة حربية ضخمة صينية تخترق نطاق دفاعها الجوي في تايوان خلال 24الساعة الماضية

الأربعاء 03 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الأربعاء، أن 27 مقاتلة صينية اخترقت نطاق دفاعها الجوي خلال اليوم.

وقالت الوزارة إنها أرسلت طائرات نفاثة لتحذير الطائرات الصينية التي اخترقت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها، مشيرة إلى أن 22 طائرة صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان.

هذا وبدأت الصين مناورات عسكرية في المياه والسماء بالقرب من تايوان وتشمل إطلاق ذخائر بعيدة المدى في مضيق تايوان.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية إن الجيش يعتزم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية من 4 أغسطس إلى 7 أغسطس في 6 مناطق حول تايوان

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