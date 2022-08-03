البحسني بعد عودته من الرياض يوجه دعوة هامة لكافة مكونات حضرموت

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دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، كافة المكونات الوطنية في محافظة حضرموت الى توحيد الصف والالتفاف حول القيادة الجديدة للمحافظة، ودعم اصلاحاتها المنشودة في كافة المجالات.
جاء ذلك في تصريح صحفي لدى عودته الى مدينة المكلا، بعد زيارة عمل الى المملكة العربية السعودية، اجرى خلالها لقاءات ثنائة، شملت عددا من السفراء الاجانب، اضافة الى مبعوث الولايات المتحدة تيموثي ليندركينج.
وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي" ان محادثاته تطرقت الى مستجدات الساحة الوطنية، وفي مقدمتها تمديد الهدنة الأممية، والضمانات والضغوط الدولية المطلوبة لالزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها، والتعاطي الايجابي مع الجهود الرامية لتحقيق تطلعات الشعب نحو سلام دائم وشامل في البلاد".