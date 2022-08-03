تحرك جديد للحكومة اليمنية لتصدير المشتقات النفطية .. َوزير النفط والمعادن يناقش بدء تشغيل القطاع النفطي 5

الأربعاء 03 أغسطس-آب 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اطلع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، علي سير العمل في الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، واداء الشركة وخططها وبرامجها للعام الجاري.

وناقش وزير النفط والمعادن، مع مدير عام الشركة الدكتورعبدالله عمير وعدد من الموظفين، عدد من القضايا المتعلقة بالقطاعات النفطية وتحديداً القطاع النفطي الجديد 5والتحديات التي تواجهها والسبل الكفيلة لحل المشكلات المرتبطة بزيادة الإنتاج وتسويق النفط عالمياً، والخطة الزمنية المعدة لتشغيل قطاع 5 النفطي..

مؤكداً أهمية هذا القطاع الجديد باعتباره أحد الروافد الاستثمارية التي ستشكل نقلة نوعية في قطاع البترول في اليمن. وشدد الدكتور الشماسي، على أهمية تفعيل عمل الادارات وممارسة مهامها من الداخل وتعزيز الدور الرقابي والمحاسبي لكافة الوحدات النفطية..

مشيراً إلى ما تمثله الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية من أهمية كونها الجهة الرسمية الذي يعول عليها بتحفيز وجذب فرص الاستثمارات الجديدة .

واكد وزير النفط، استعداد الوزارة بالتعاون مع الشركة في إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة النفطية وكذا اجراء الترتيبات لعقد اجتماع مشترك يضم وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية وشركة بترو مسيلة المشغل للقطاع النفطي (5) مطلع الاسبوع القادم لمعالجة الصعوبات التي تعيق تشغيل القطاع ووضع الحلول البديلة المتعلقة بالجوانب الفنية والقانونية وبدء عملية الإنتاج الفعلي والتصدير...

متمنياً لقيادة الشركة والموظفين التوفيق في أداء مهامهم وواجباتهم ومواصلة جهودهم للتغلب على الصعوبات والتحديات