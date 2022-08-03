حملة حوثية شمال صنعاء تداهم منازل المواطنين وتختطف العشرات.. مصادر توضح ما حدث

الأربعاء 03 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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افادت الأنباء الواردة من صنعاء ان حملة عسكرية حوثية داهمت إحدى قرى مديرية همدان شمالي العاصمة صنعاء، بعد قيام عشرات الأهالي بهدم سور بنته الميليشيات قبل عام، أرادت من خلاله الاستيلاء على أراضيهم.

وأفادت مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي أرسلت، حملة عسكرية كبيرة على قرية العرة بهمدان، وخطفت العشرات من أبناء القرية، وفرضت حصارًا خانقا على جميع سكان القرية.

وقدرت المصادر عدد المخطوفين بثلاثين شخصًا في محاولة من الميليشيا الانقلابية لترهيب السكان للسيطرة على املاكهم.

ولفتت إلى أن ميليشيا الحوثي استولت قبل نحو عام على ألف وخمسمائة لبنة عشارية في قرية العرّة بهمدان وسورتها لصالح ما يسمى مؤسسة "الشهداء" التابعة للميليشيا.

وأشارت، إلى أن الأهالي انتزعوا حكمًا من محكمة همدان لصالحهم وشرعوا في هدم السور الحوثي كليًا بعد الحكم القضائي الذي مكنهم من أراضيهم.