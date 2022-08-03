شاهد الصور.. وفاة 9 أشخاص 5 من اسرة واحدة بسبب سيول الأمطار الغزيرة بمحافظة حجة

الأربعاء 03 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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خلفت سيول الأمطار الغزيرة 9 وفيات بمحافظة حجة 5 من أسرة واحدة في مديرية المحابشة و 2 في مديرية الشاهل انهارت عليهم صخور طبلية فيما توفي 2 اخرين في مديرية مبين بصعق رعدي .

وشهدت محافظة حجة، الثلاثاء سيول غزيرة مصحوبة بالصواعق الرعدية خلفت ضحايا في الممتلكات والأرواح.

وتداول ناشطون من عدة مديرية صور متنوعة وفيديوهات للسيول الغزيرة التي تدفقت في الوديان والشعاب، ورصد البعض ضحايا من السكان نتيجة السيول والصواعق الرعدية.