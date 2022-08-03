اقالة مدير مستشفى لانه لا يصلي مسربلا.. قيادي معين في منصب محافظ يفضح جانب من فساد حكومة صنعاء

الأربعاء 03 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مسئول محلي معين من قبل جماعة الحوثي ان وزيرا في حكومة صنعاء اقال مدير مستشفى بسبب انه لا يصلي (مسربلا).

هذا ما تحدث به محافظ ريمة المعين من قبل ميليشيا الحوثي فارس الحباري الذي اكد بأن وزير الصحة في حكومة الحوثيين طه المتوكل اقال مدير أكبر مستشفى في محافظة وريمة لأنه "يضم"، (يضع يديه فوق بعضهما في الصلاة ولا يرسلهما)،اي لا يصلي مسربلا.

وقال متهكما على الوزير: "عاد هو زاد جاء يجازينا، كان معانا واحد محترم الدكتور محسن العزيزي، من أشرف الناس ومن أرجلهم، فعلته (عيّنه) مدير المستشفى، طور المستشفى عندنا وصله لما قد هو بيفتح عمليات عظام... وطور المستشفى، باقي كان يفتح قسم عمليات القلب، جاؤوا بعدوه لنا، قالوا هو بيضم ما بيسربلش".

وطالب الحباري القناة التي يتحدث لها بالنزول لرؤية تدهور المستشفى "مستشفى الثلايا، وهو المشفى الرئيس بالمحافظة" بعد قرار وزير الصحة الحوثي، محملاً الوزير المسؤولية عن ذلك، وقال: "يا أخي أنا أشتي (أريد) من يطور المستشفى عندنا ويخدم المجتمع ولو بزنانير (يهودي، غير مسلم)".

وخاطب الوزير بالقول: "هل جبت لنا يا معالي الوزير البديل؟ نقول محسن العزيزي كافر، فعلتوه كافر وبعدتوه، هل جبت البديل؟ والا جيت تضيع خدمة المواطن وتتحمل إثم!".

واشتكى الحباري في مقابلة مع قناة تابعة للميليشيا، من إهمال الوزارات الخدمية التابعة للميليشيا وقال: "الصحة عندنا نوم، وكل المجالات.