السعودية تعلن موقفها من تمديد الهدنة باليمن وتشدد على أمرين يجب على الحوثي تنفيذهما

الأربعاء 03 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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رحبت المملكة العربية السعودية بتمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية لشهرين إضافيين، مؤكدة أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.

وأضافت الخارجية السعودية، في بيان لها، اليوم، أن المملكة تثمن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك تماشيًا مع مبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021م لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.

وشددت وزارة الخارجية السعودية، على موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني.

وأكدت أن الهدنة تهدف في المقام الأول إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، مشددة على أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.