أمريكا توافق على صفقة لبيع أسلحة للسعودية والإمارات.. وتكشف أهميتها

الثلاثاء 02 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، موافقتها على صفقة مستقبلية لبيع أنظمة باترويت للدفاع الجوي بقيمة 3 مليارات دولار للسعودية، كذلك على صفقة متوقعة للإمارات.

وقالت ‏الخارجية الأمريكية: “إنه تمت الموافقة على بيع السعودية 300 صاروخ باتريوت”.

ورأت ‏واشنطن أن الصفقة المرتقبة ستمكن السعودية من مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية، موضحةً أن صفقة صواريخ باتريوت للسعودية تشمل الدعم الفني والهندسي والخدمات اللوجستية.

صفقة متوقعة للإمارات

كما أعلنت ‏الخارجية الأمريكية، أيضاً الموافقة على صفقة سلاح متوقعة للإمارات تشمل منظومة صواريخ ثاد.

وأشارت ‏الخارجية الأمريكية إلى أن الإمارات هي شريك حيوي لاستقرار الشرق الأوسط سياسياً واقتصادياً.