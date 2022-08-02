أمريكا توافق على صفقة لبيع أسلحة للسعودية والإمارات.. وتكشف أهميتها

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، موافقتها على صفقة مستقبلية لبيع أنظمة باترويت للدفاع الجوي بقيمة 3 مليارات دولار للسعودية، كذلك على صفقة متوقعة للإمارات.
وقالت الخارجية الأمريكية: “إنه تمت الموافقة على بيع السعودية 300 صاروخ باتريوت”.
ورأت واشنطن أن الصفقة المرتقبة ستمكن السعودية من مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية، موضحةً أن صفقة صواريخ باتريوت للسعودية تشمل الدعم الفني والهندسي والخدمات اللوجستية.
صفقة متوقعة للإمارات
كما أعلنت الخارجية الأمريكية، أيضاً الموافقة على صفقة سلاح متوقعة للإمارات تشمل منظومة صواريخ ثاد.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الإمارات هي شريك حيوي لاستقرار الشرق الأوسط سياسياً واقتصادياً.