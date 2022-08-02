أمريكا توافق على صفقة لبيع أسلحة للسعودية والإمارات.. وتكشف أهميتها الأوقاف تصدر تعميمًا للخطباء والدعاة بشأن استغلال الحوثي لبدعة"عاشوراء"الكربلائية انطلاق حملة الكترونية لإحياء الذكرى السادسة لجريمة الغدر الحوثية بحق مشايخ البيضاء الصحة العالمية تعلن نسبة الأمراض النفسية والعقلية في اليمن - تجاوزت أكثر من 7 ملايين شخص نانسي بيلوسي تكشف أسباب زيارتها لتايوان الحكومة الشرعية تصدر بياناً عقب إعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة لشهرين إضافيين الإعلام الصيني يعلن بدء معركة استعادة تايوان.. والخارجية الروسية تحرض بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن تمديد الهدنة في اليمن تعرف على أشهر عمليات التصفية في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية السلطة المحلية بمأرب تدعم العملية التعليمية بمليار ومئتي مليون ريال
أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم، تعميمًا للخطباء والدعاة والمرشدين، بخصوص استغلال مليشيات الحوثي الكهنوتية ليوم "عاشوراء" الذي حولته إلى مناحة كربلائية ومناسبة سياسية ضمن مناحاتها وخرافاتها الكثيرة، وربطت ماحدث للحسين بن علي بفضيلة هذا اليوم الذي نجى الله فيه النبي موسى.
وأكدت الوزارة في تعميمها، أن المليشيات الكهنوتية، أضفت الخرافات والأساطير على الحادثة، قديمًا وحديثًا، وإن محاولة ربط ماحدث له بهذا اليوم لا تعدو أن تكون واحدة من خرافات هذه المليشيات وادعاءاتها المزيفة لمزيد من الابتزاز المالي، واجترار عاطفة الناس الدينية، وتوظيفها لمعتقداتهم المشوهة، وإثارة الفتنة، والتحريض عليها.
وأهابت الوزارة-من منطلق المسؤولية- بالخطباء والمرشدين والدعاة القيام بواجبهم وحماية عقيدة الأمة، والوقوف أمام بدعة عاشوراء العنصرية ومواجهة الشحن الطائفي والدموي والإرهابي الذي تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي علقت به زورًا وبهتانًا.