انطلاق حملة الكترونية لإحياء الذكرى السادسة لجريمة الغدر الحوثية بحق مشايخ البيضاء

الثلاثاء 02 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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انطلقت مساء اليوم الثلاثاء حملة الكترونية لإحياء الذكرى السادسه للجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق أربعة من مشايخ قبائل آل عمر مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.

وبحسب منظمو الحملة فإنها ستستمر لمدة ثلاثة أيام تحت هاشتاج

#ذكرى_غدر_الحوثي_بمشايخ_البيضاء

وتأتي هذه الحملة التي دعا لها ناشطون حقوقيون وإعلاميون لكشف وفضح الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أبناء اليمن وإيصالها إلى الرأي العام المحلي والدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية.

ودعا منظمو الحملة الصحفيين والإعلاميين والناشطين والحقوقيين والقائمين على وسائل الإعلام المختلفة التفاعل مع الحملة خلال ايامها الثلاث.

يذكر أنه في مطلع أغسطس 2016 عثر أحد الرعاة على أربع جثث مرمية في أحد شعاب مديرية الملاجم وتظهر على جميعها أثار الإعدام بالرصاص من الخلف من مسافة صفر، قبل أن يتضح أن الجثث هي لمشائخ أل عمر الأربعة الذين اختطفهم الميليشيات الحوثية الإيرانية من منازلهم وغدرت بهم.