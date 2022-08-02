الإعلام الصيني يعلن بدء معركة استعادة تايوان.. والخارجية الروسية تحرض

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أعلن إعلام صيني، اليوم الثلاثاء، بأن معركة استعادة تايوان بدأت، وذلك حسبما تناقله الإعلام العالمي، في الوقت الذي أبدت روسيا موقفها من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بدعمها الصين.
– الصين تعلن بدء معركة استعادة تايوان
أججت زيارة بيلوسي، إلى تايوان غضب الصين، التي اعتبرت أن نهاية تحركات الولايات المتحدة ستكون “سيئة”.
وكانت وزارة الدفاع الصينية، أعلنت فور وصلوا بيلوسي لتايوان، أنها ستبدأ عمليات عسكرية محددة ردا على الزيارة.
– تعليق روسيا
وعلى صعيد آخر، أشارت الخارجية الروسية إلى أن للصين الحق بالدفاع عن سيادتها.
وقالتالخارجية الروسية في تصريحات: “للصين الحق باتخاذ أي إجراءات للرد على زيارة بيلوسي”