بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن تمديد الهدنة في اليمن

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أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندوبرغ اليوم (الأربعاء) عن تمديد الهدنة في اليمن شهرين قادمين.
وقال غرندوبرغ في بيان: اتَّفَقَ الطرفان (الشرعية والحوثي) على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022، مضيفا: يتضمن هذا التمديد للهدنة التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.
وتعهد المبعوث الأممي بتكثيف الجهود مع الطرفين للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة موسَّع بما يسمح بوضع آلية صرف شفافة وفعّالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم، وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة، والتفاوض على وقف إطلاق نار شامل، وعلى القضايا الإنسانية والاقتصادية، وللتحضير لاستئناف العملية السياسية بقيادة اليمنيين تحت رعايه الأمم المتحدة للوصول إلى سلام مستدام وعادل.
ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من الهدنة الحالية توفير انفراجة ملموسة للمدنيين في البنود التي تتضمنها الهدنة، وإيجاد بيئة مواتية لبلوغ تسوية سلمية للنِّزاع من خلال عملية سياسية شاملة.
وأعرب المبعوث الأممي عن امتنانه للدعم المتضافر الذي يقدمه المجتمع الدولي خصوصا السعودية وسلطنة عُمَان، وأعضاء مجلس الأمن الدولي.