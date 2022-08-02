السلطة المحلية بمأرب تدعم العملية التعليمية بمليار ومئتي مليون ريال

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كشف نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، الإثنين، عن تخصيص السلطة المحلية بمحافظة مأرب، مليار ومئتي مليون ريال لدعم العملية التعليمية في المحافظة.
جاء ذلك خلال اللقاء التربوي المشترك الذي عقد بين الوزارة، والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، برئاسة الدكتور علي العباب، ووكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، وفقا لوكالة سبأ.
وخصص المبلغ المُعلن لدعم استمرار تمويل طباعة الكتاب المدرسي، ودعم انشاء مدرسة جديدة، وبناء فصول إضافية؛ لرفع الطاقة الاستيعابية إلى جانب تقديم حوافز مالية للمعلمين لتحسين مستواهم المعيشي.
وحسب وكالة سبأ، فقد ناقش اللقاء المشترك، الذي ضمّ قيادات مكتب التربية بالمحافظة، والمديريات، والمدراء العامين للمديريات، التحديات التي تواجه انطلاق العملية التعليمية الاسبوع المقبل.
واستعرض الاجتماع، أبرز التحديات في مجالات البنى التحتية من فصول مدرسية ومدارس جديدة، ونقص في المعلمين والمستلزمات المدرسية، ووضع المعلمين المعيشي.
كما أكد اللقاء على استمرار التعاون والشراكة بين الوزارة والسلطة المحلية لتعزيز دور القطاع التربوي بالمحافظة ودعمه في مواجهة التحديات.
وكانت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية أعلنت بدء العام الدراسي الجديد في الـ 7 من شهر أغسطس الجاري.