عدن تشهد تكريما لوزير الدفاع السابق الفريق الركن محمد المقدرشي والوزير الجديد يقوم بأول زيارة ميدانية

الثلاثاء 02 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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شهدت العاصمة المؤقتة عدن يوم امس تكريما لمستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق الفريق الركن محمد علي المقدشي.

حيث نظمت وزارة الدفاع حفل تكريم لمستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد علي المقدشي وزير الدفاع السابق.

وخلال حفل التكريم، عبر مستشار القائد الاعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد علي المقدشي، في كلمة عن تهانيه لوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي وتعيينه وزيراً للدفاع في مرحلة تعد من اصعب المراحل التي يمر بها الوطن.. متمنياً له التوفيق والنجاح في تسيير أمور وزارة الدفاع ولملمة ووحدة الصف الوطني لكافة الوحدات العسكرية لمواجهة العدو المشترك واستعادة الدولة من المليشيات الانقلابية الحوثية.

ودعا مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، القيادات العسكرية الى الوقوف خلف قيادة وزارة الدفاع وفي توحيد القوات المسلحة.. مؤكداً ان العدو هو الحوثي الذي انقلب على الدولة والهدف هو تحرير الوطن.

من جانبه هنأ وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الفريق الركن محمد المقدشي بمنحه ثقة المجلس الرئاسي وتعيينه مستشاراً للقائد الاعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع والأمن.. مشيداً بالجهود التي بذلها في اعادة بناء الجيش الوطني.. مؤكدا أن أمام الجميع مسؤوليات وطنية في استعادة الدولة والعاصمة صنعاء.. مشيراً الى ان أولوياته تتمثل في تنفيذ رؤية القيادة السياسية والمتمثلة بلملمة ووحدة الصف الوطني بين مختلف التشكيلات العسكرية.

وعبر وزير الدفاع الداعري عن شكره للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وما تقدمانه من دعم لامحدود شمل مختلف مناحي الحياة.. متمنياً ان يتواصل هذا الدعم حتى يتم تحقيق تطلعات شعبنا في استعادة دولته وتحقيق الامن والاستقرار.

من جهته جدد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، التأكيد باسمه وكل مقاتلي ومنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة استعداداهم لتنفيذ توجيهات قيادة وزارة الدفاع.

هذا وقد قام وزير الدفاع بحضور عدد من القيادات العسكرية، بتسليم درع الوزارة لمستشار القائد الاعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع والامن تقديراً لدوره الوطني.

وجرى إتمام عملية الاستلام والتسليم بين وزير الدفاع السابق محمد المقدشي والحالي محسن الداعري.

في سياق متصل اطلع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، امس على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة لأبطال القوات المسلحة في دائرة الإمداد والتموين والقاعدة الإدارية العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن.

واستمع الوزير الداعري خلال زيارته إلى معمل الخياطة التابع لدائرة الامداد والتموين ومعه قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، وعدد من القيادات العسكرية، من مدير دائرة الامداد والتموين العميد الركن عبدالله السقلدي، إلى شرح حول الطاقة الانتاجية للمعمل الذي يستوعب كوادر شبابية ونسائية من أقارب الشهداء ويقدم خدماته لكل منتسبي القوات المسلحة والأمن.

وحثّ وزير الدفاع، على بذل المزيد من الجهود لتحسين الأداء ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم وتأهيلهم.. مشيداً بمستوى التنظيم والتطوير في المكاتب الإدارية والفنية والمخازن والمرافق التابعة للقاعدة الإدارية، وما تم إنجازه على المستوى الفني والتنظيمي في سبيل خدمة منتسبي القوات المسلحة وتوفير احتياجاتهم المختلفة.